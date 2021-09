Crise des sous-marins : l'Hexagone indigné

Comment l'Australie a-t-elle pu se permettre d'annuler le contrat du siècle, la vente de douze sous-marins français signée en 2016 ? Et surtout, pourquoi l'Hexagone se retrouve exclu d'un partenariat commercial au profit des États-Unis et de la Grande-Bretagne ? Gérard Araud, ancien ambassadeur de France à Washington ne comprend pas : "la France avait pensé avoir construit avec les États-Unis depuis cinq ans un partenariat stratégique. Je retrouvais encore une conférence il y a quelques jours à peine pour dire à quel point la relation était importante. Et là, du jour au lendemain, les Australiens jettent tout ça par la fenêtre", énonce-t-il. Le Quai d'Orsay se dit déçu par "l'imprévisibilité, la brutalité et le non respect des alliés", dont fait preuve la diplomatie américaine finalement pas si différente de celle de Donald Trump. Ce samedi matin, les Américains nous tendent la main : "nous avons été en contact étroit avec nos alliés français, nous comprenons leur position ; la France est un partenaire essentiel et notre plus ancien allié, et nous accordons la plus haute importance à nos relations". Notre ambassadrice au Royaume-Uni, quant à elle, n'a pas été rappelée, comme un signe de mépris pour le rôle de la Grande-Bretagne dans l'accord et dans le match commercial mondial.