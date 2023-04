Crise du cidre : des pommiers arrachés

Il a tout d’une boisson comme les autres. Sucré, peu alcoolisé et abordable, le cidre perd pourtant en popularité auprès des Français : -12% de ventes l’an passé par rapport à 2019, année référence d’avant Covid. Il y a des conséquences directes sur la production. Le leader du cidre dans le pays, Agrial, se sépare de 450 hectares de pommiers. Reynald est un ancien employé de la coopérative. Pour lui, comme pour les Normands, cet arrachage n’est pas inhabituel, car la durée de vie d’un verger industriel est de 30 ans. Tous les pommiers abattus, comme le seront ceux de ce verger, laisseront néanmoins place à des terres de culture. Agrial est contraint d’en arriver là, car les consommateurs ont changé leurs habitudes. Il faut aussi faire face à de grands groupes, plus en pointe sur la communication ou le marketing. La tendance est bien différente pour le cidre artisanal. Agathe Letellier vend 8% de plus qu’en 2019. Cette productrice vient d’investir dans de nouvelles cuves et vend principalement en direct à ses clients à la cidrerie. Les producteurs artisanaux espèrent que l’ensemble de la filière pourra se pérenniser. La solution pourrait être de favoriser l’export et renouveler l’image de la boisson. TF1 | Reportage A. Lebrachu, X. Thoby