Crise du logement : j'habite dans un mobil-home

Karène et sa fille Calista se sont fait leur petit cocon. Elle est agent d'entretien à temps partiel avec 800 euros de salaire. Pour elle, le loyer de 600 euros pour son mobil-home est déjà énorme. Alors, les logements en dur, elle n'y pense même pas. "C'est impossible tout ce qui est achat d'une villa et même d'un appartement, c'est énorme. De nos jours, on ne peut plus", confie la mère de famille. En France, le délai d'attente pour obtenir un logement social est de trois ans en moyenne, et le Var ne fait pas exception. Alors, elle ne compte pas là-dessus. Ce mobil-home est une planche de salut. "C'est un renouveau, une renaissance", déclare-t-elle. Comme elle, ils sont plus de 100 000 à vivre au camping en France, selon plusieurs estimations. Au camping 1 étoile "les Arbouses", au Castellet, c'est le cas de la moitié des clients. Le nombre de demandes explose et les profils sont de plus en plus jeune. Durant les quatre dernières années, le prix de l'immobilier s'est envolé. André et Bénédicte ont cherché une maison pendant deux ans, en vain. Alors, la coiffeuse et l'ancien cheminot ont opté pour un bungalow haut de gamme. Ils ont acheté le terrain plus le chalet pour un total de 200 000 euros. Mais que dit la loi à ce sujet ? En réalité, il est interdit d'élire un camping comme domicile principal, sauf si ce dernier a le statut de parc résidentiel de loisirs. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba