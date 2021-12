Crise en Guadeloupe : des revendications sociales et politiques

Alors que les violences se sont poursuivies cette nuit encore en Guadeloupe, une phrase du ministre des Outre-mer prononcée tôt ce samedi matin depuis la métropole a surpris. La question de l'autonomie solennellement ouverte portée par une partie des émeutiers, alors que le geste d'apaisement du gouvernement, soit le report au 31 décembre de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, n'a visiblement pas calmé les esprits. Désormais, la crise née du refus du vaccin se double donc de revendications sociales et politiques sur l'île. "On veut plus d'autonomie, mais on veut aussi plus d’État. Tout cela crée beaucoup de confusions. Je pense qu'il faut essayer de simplifier les choses et commencer par les discussions économiques", énonce Yves Jègo, ancien secrétaire d’État chargé de l'Outre-mer. Cette question de l'autonomie aurait été évoquée par certains élus lors de réunion ces derniers jours pour tenter de résoudre la crise, alors que d'autres parlent de diversions politiques pour allumer un contrefeu en pleine crise sanitaire. TF1 | Reportage I. Marie, V. Belgrand-Barbier