Crise en Guadeloupe : le gouvernement pose la question de l'autonomie

L'autonomie est une revendication parfois portée par les manifestants sur place. "Je crois vraiment que c'est une perspective souhaitable pour le pays. Maintenant, il faut savoir quelles en sont les modalités", s'interroge l'un d'eux au micro de TF1. Certains élus l'auraient aussi évoqué pour dénouer une crise que le report annoncé de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers n'a visiblement pas apaisé. La question a donc été solennellement posée ce samedi matin par le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. "D'après certains élus, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Ils souhaitent moins d'égalité avec l'Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler" L'autonomie est déjà appliquée en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie avec des compétences propres en matière d'éducation ou de santé, gestion des hôpitaux, vaccins qu'ils ont choisis localement de rendre obligatoire pour tous. Dans ces territoires, les élus locaux ont également compétence dans le domaine social, mais il n'y a pas de RSA. Ailleurs en Outre-mer où l'on est resté ou devenu département français comme Mayotte en 2011, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, les mêmes aides qui sont perçues au même titre qu'en métropole. Pour beaucoup, l'ouverture d'un débat sur l'autonomie dans une crise née du refus du vaccin aux revendications devenues sociales serait donc une réponse politique. Cette déclaration du ministre est en quelque sorte un contre-feu en pleine crise sanitaire. Mais c'est une proposition parmi d'autres répond le gouvernement, qui promet la création de 1 000 emplois aidés pour les jeunes en Guadeloupe. TF1 | Reportage I. Marie, L. Merlier, C. Colin