Crise en Ukraine : l'Europe peut-elle se passer du gaz russe ?

Sa puissance énergétique est contestée. La Russie détient les plus grandes réserves de gaz au monde et c'est le principal fournisseur de l'Union européenne. En effet, 43% du gaz importé par les Etats de l'Union est russe. Les pays les plus dépendants sont en majorité à l'est de l'Europe. En Lettonie, c'est même 100% de son approvisionnement. En Allemagne, c'est 66% et beaucoup moins pour l'Hexagone, soit 17%. Cet hydrocarbure, la Russie l'exporte en Europe via trois principaux gazoducs, dont un via l'Ukraine, moyennant un droit de transit payé par la Russie. Pour s'en affranchir, elle mise sur un deuxième gazoduc sous la mer Baltique. Nord Stream 2, c'est 1 230 km de pipeline déjà construits mais sa mise en service est contestée. Pour Washington, cela risque d'affaiblir l'Ukraine : une perte de 1,2 milliard de dollars par an pour le pays. Pour limiter cette dépendance de l'Europe, peut-on se passer du gaz russe ? Impossible selon les experts. Le gaz liquéfié produit par les Etats-Unis, le Qatar et l'Australie ne suffirait pas à remplacer totalement le gaz russe. TF1 | Reportage E. Lefebvre