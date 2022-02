Crise en Ukraine : pourquoi les Américains s'alarment

Des avions militaires américains en Pologne avec des renforts, la scène va se répéter dans les prochains jours. Les États-Unis ont annoncé l’envoi de 3 000 soldats supplémentaires dans ce pays frontalier de l’Ukraine. Ils sont de plus en plus alarmistes : "En ce moment, une invasion pourrait avoir lieu à tout moment si Vladimir Poutine l’ordonne, et ce, même pendant les Jeux olympiques". Le Premier ministre britannique montre aussi son inquiétude. Vendredi, il a déclaré : "craindre pour la sécurité de l’Europe dans les circonstances actuelles". Le Royaume-Uni et l’Allemagne viennent de demander à leurs ressortissants de quitter le pays. De son côté, la Russie vient d’envoyer plusieurs navires militaires dans la mer Noire, au sud de l’Ukraine, officiellement des exercices. Des entraînements, prévus de longues dates, sont également en cours en Biélorussie. L’Occident y voit une menace, mais la Russie dément toute volonté d’escalade et critique. "L’hystérie de la Maison Blanche (...). Les provocations, la désinformation et les menaces sont les méthodes favorites", lance Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. TF1 | Reportage M. Guiheux, S. Rang des Adrets