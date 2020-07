Crise : êtes-vous prêt à baisser votre salaire ?

Après la crise sanitaire, la crise économique menace l'emploi. Emmanuel Macron table sur une hausse massive du chômage, avec huit cent mille à un million de chômeurs de plus d'ici le printemps prochain. Des négociations sont en cours dans de grandes entreprises pour sauver les emplois. Pourtant, dans la plupart des cas, ces négociations ont du mal à aboutir, car elles sont parfois jugées contre nature. Depuis leur création en 2017, seuls 350 accords de performance collective ont été signés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.