Crise des gilets jaunes : les réactions de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon

À propos de la crise des gilets jaunes, "j'appelle une nouvelle fois le président de la République à tenir compte de la souffrance qui est exprimée, à y apporter une réponse", a déclaré Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. "Plus on avance et plus il tarde à prendre des décisions, qui sont comprises et entendues par le grand nombre, plus on s'approche du point où il faudra en revenir au peuple lui-même pour décider ce qu'il faut faire", a affirmé Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.