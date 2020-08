Crise : les viticulteurs savoyards se réorganisent pour relancer les ventes

Après un cru 2019 marqué par un violent épisode de grêle, les viticulteurs de la Savoie ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire cette année. Pendant le confinement, les ventes de vin ont été à un niveau très faible. Pour relancer leurs affaires, les producteurs savoyards se sont orientés vers la vente directe et locale. Ils multiplient les dégustations dans leurs caveaux, sur les marchés ou encore près des coopératives de fromage.