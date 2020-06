Crise : retour sur les précédents discours d'Emmanuel Macron

Sur les trois allocutions du président de la République depuis le début de cette crise, on a constaté quelques similitudes. Au niveau de la forme, c'est toujours le même décor, le même costume, la même couleur de cravate et à chaque fois une vingtaine de minutes. Mais, les ressemblances s'arrêtent là. Au fil des discours, le ton d'Emmanuel Macron a évolué. Ce dimanche soir, le chef de l'Etat s'exprimera à nouveau. Et là encore, au-delà des annonces, chaque mot et chaque phrase seront observés.