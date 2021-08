Crise sanitaire : elle a changé nos habitudes

Pour cette femme, appeler sa mère, c'est désormais systématique : deux fois par jour. Un nouveau rapport aux autres et une autre relation au temps. Le moment de se réapproprier le quotidien, c'est l'expérience de Frédéric, informaticien. Pour lui, le télétravail a un avantage. En organisant lui-même ses journées, il a pu sanctuariser ses promenades à vélo. Se réapproprier le temps, mais aussi l'espace. Voilà ce que nous explique cette jeune mère de famille. Elle habite juste à côté d'une forêt, mais avant les fameuses restrictions kilométriques, elle n'avait jamais pris le temps de s'y balader. Finalement, cette période a été l'occasion pour certains de prendre d'autres habitudes. Camille nous invite chez elle pour nous faire découvrir ses nouveaux talents. Il y a encore un an et demi, l'étudiante ne jurait que par les plats tout faits, mais coincée à la maison, elle s'est mise aux fourneaux. Le Covid restera un souvenir douloureux, mais il nous aura peut-être au moins appris à savourer le moment présent.