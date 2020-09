Crise sanitaire : le musée Rodin compte sur ses ventes

La fréquentation des visiteurs étrangers compte énormément dans le financement du musée Rodin. A cause de la crise sanitaire, le déficit de celui-ci avoisinerait les trois millions d'euros. Pour renflouer les caisses, le musée, investi de la qualité d'ayant droit, a la possibilité de rééditer et de vendre quelques chefs-d'œuvre de l'artiste. Ceci permet non seulement de déployer l'œuvre de Rodin à travers le monde, mais également d'assurer un revenu au musée en ces temps difficiles.