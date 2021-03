Crise sanitaire : les brasseurs sous pression

À la Motte-Servolex, au pied des montagnes savoyardes, cette brasserie est une institution : dix recettes, trente références de bière. Mais depuis mars dernier, la production tourne au ralenti. L'entrepôt n'a jamais été aussi plein. Des invendus à perte de vue et bientôt jetés. À l'intérieur de ces fûts, les 150 000 litres de bière qui y sont stockés s'oxydent et perdent en qualité. C'est un crève-cœur pour le gérant de la brasserie, mais il n'a pas d'autres choix. 50% de son activité est menacée vu que les bars et les restaurants sont fermés. Il ne lui reste plus que les supermarchés. Les chaînes d'embouteillage continuent de tourner mais semblent insuffisantes pour maintenir l'ensemble des salariés en activité. 15 sur 50 ont été mis au chômage partiel. Dans l'Hexagone, 70% des brasseries sont touchées par la crise. Toute la filière est frappée de plein fouet. À Sarre-Union en Alsace, cette usine est la dernière en France à fabriquer des cuves permettant de brasser la bière. En quelques mois, elle a perdu le quart de ses commandes. Des cuves dans lesquelles les brasseurs mélangent de l'eau, de l'orge, mais aussi du houblon. Cette plante très odorante donne à la bière son amertume. À Brumath dans le Bas-Rhin, à 60 km plus à l'est, cette coopérative alsacienne de houblon fournit habituellement des milliers de brasseries dans toute la France. Aujourd'hui, cet exploitant se retrouve avec tous ses stocks sur le bras. Du jamais-vu en dix ans. Les produits qui ne sont pas brassés vont être détruits.