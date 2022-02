Crise ukrainienne : l'enclave pro-russe se prépare au conflit

Les négociations patinent. La tension revient dans les tranchées. Nous sommes avec les séparatistes pro-russes juste en face des positions ukrainiennes. Les séparatistes viennent de repérer un drone ennemi. De part et d’autre de la ligne de front, chaque groupe scrute les mouvements de l'adversaire. C’est une guerre de position où chacun se prépare à une attaque. Combien de temps le cessez-le-feu précaire va-t-il encore tenir ? Pour le moment, chaque camp s’observe. Les civils qui vivent dans ces zones proches de la ligne de front sont les premières victimes, d’un côté comme de l’autre. Dans ce Donbass pro-russe, les rares habitants que nous rencontrons nous disent entendre de plus en plus en tirs provenant des positions ukrainiennes. La paix, tout le monde l’attend. Des villages entiers ont été dévastés par cette guerre qui dure depuis huit ans. Au milieu de nulle part, une cabane attire notre regard. Un escalier descend à 20 mètres sous terre. Nous pénétrons dans un bunker anti-atomique de l’époque soviétique. Depuis huit ans, des grands-mères se sont installées ici, sous terre, à l’abri des tirs. Elles ont dû quitter leur maison respective, détruite par des tirs d’obus. Alors, elles s’entraident. Elles n’ont qu’une maigre retraite. Elles survivent disent-elles. Alors que la pression militaire augmente à l’extérieur, réfugiées dans leur bunker, ces grands-mères veulent encore croire à une issue pacifique. T F1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot