Croisière aérienne : le tour du monde en 22 jours

Près de 40 000 kilomètres, neuf escales et cinq continents, ce tour du monde pas comme les autres va durer 22 jours. Pour l'agence de voyages qui l'organise, emmener cent personnes pour un tour du monde sur une croisière aérienne a demandé un an de préparation. D'ailleurs, un à un, les passagers sont choyés, leurs désirs, leurs souhaits, leurs attentes doivent être exécutés, car leur rêve à un prix, entre 25 à 50 mille euros.