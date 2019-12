Croisière : de plus en plus de touristes en Antarctique

Un groupe de touristes, participant à une croisière a accosté dans l'Antarctique. Ils étaient 430 passagers à la découverte de ce continent hostile, jusqu'alors inaccessible au grand public. Sur le papier, la croisière se veut écologique et pédagogique. Pourtant, le bilan carbone est lourd, avec cinq tonnes de CO2 par passager. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.