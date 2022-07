Croisière : faut-il craindre les icebergs ?

Les touristes voulaient observer les glaciers d’Alaska de près. Les radars n’ont pas détecté les icebergs sur leur route. La collision est impressionnante, mais sans gravité. La croisière écourtée, le paquebot a dû rentrer à quai. Avec 200 mètres de long, il y a à l’intérieur : piscine, restaurant et suites luxueuses. C’est une ville flottante au cœur d’une zone, où le réchauffement climatique est deux fois plus rapide que dans le reste du monde. Parmi les conséquences, il y a la pollution du fond marin ainsi que le rejet de milliers de tonnes de gaz à effet de serre. Alors que l’Alaska est déjà en première ligne, face à la crise climatique. Depuis les années 90, la quantité d’icebergs dans ces zones a augmenté d’environ 20%. Dans le même temps, la fonte des glaces a rendu accessible de nouvelles routes maritimes. Elles étaient autrefois isolées. Les bateaux commerciaux et touristiques peuvent passer de plus en plus près du pôle Nord. Désormais, ce sont 600 navires de croisière qui passent chaque année par l’Alaska. TF1 | Reportage S. Bougriou