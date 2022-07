Croisière : iceberg droit devant en Alaska !

Il a échappé à la surveillance des radars. En plein milieu d'une croisière autour des glaciers d'Alaska, l'iceberg a surpris l'équipage et les passagers. "On a percuté un iceberg ! Oh mon Dieu !", s'écrie un passager qui a filmé la scène. "Soudain, j'ai entendu "boum". Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe", raconte un autre passager de la croisière. "On a entendu un gros bruit en dessous", "ça a fait trembler le bateau en dessous", témoignent d'autres personnes. La collision n'a pas pu être évitée. La coque du paquebot a subi quelques dégâts, mais aucun blessé n'est à déplorer. De retour sur terre, impossible de ne pas penser à un célèbre film : le "Titanic". "On rentre dans un iceberg alors qu'on est sur un bateau. On a tous vu le film et on peut dire que ça fait peur", confie une passagère. Mais l'histoire se termine bien mieux que celui du "Titanic". Le paquebot a pu rentrer sans encombre à son port d'attache pour des réparations mineures. TF1 | Reportage S. Bougriou