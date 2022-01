Croissance à 7% : les raisons d’un rebond historique

Antoine Combastet, directeur de Little Worker à Paris, n'a jamais autant travaillé, plus 40% d'activité pour sa société de rénovation. "Il y a un an, on était plutôt à 60, 70 chantiers quand aujourd'hui, on a une centaine de chantiers en cours par mois", indique le chef d'entreprise. Une croissance qui s'explique en partie par des Français qui consomment davantage, plus 5,3 % en 2021. "Les gens ont besoin de rénover leur intérieur et se tournent de plus en plus aussi sur leur logement avec le télétravail, le besoin de se sentir bien chez soi. Donc, aujourd'hui, on a un carnet de commandes qui n'arrête pas de se remplir et qui est chargé dès ce mois de janvier 2022", poursuit-il. Parmi les activités qui se portent bien : le bâtiment, mais aussi l'aide à la personne ou les cabinets de conseil. Hector Advisory accompagne les grandes entreprises dans leurs stratégies. "C'est une année de très forte reprise. Les clients, en fait, se sont mis à relancer les projets qu'ils ont mis entre parenthèses", affirme Pierre Socirat, associé fondateur. Après la crise sanitaire, les investissements repartent à la hausse, d'où la nécessité de recruter. Ce record de croissance s'explique aussi par le soutien massif du gouvernement aux entreprises, fonds de solidarité, activités partielles, mais aussi un plan de relance de 100 milliards d'euros, de quoi inciter les sociétés à investir. "Avec la fin du covid, les entreprises ont une bonne perspective de confiance, donc vont utiliser une partie de cet argent du plan de relance au lieu de se désendetter pour investir dans l'avenir, par exemple, changer de machine, investir dans les moyens de production, développer l'innovation", explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France. Mais ce rebond économique ne profite pas à tous. Dans l'industrie automobile, par exemple, les ventes de voitures neuves ont baissé de 25 %. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Chevreton, A. Janon