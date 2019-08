Croquettes pour chiens : bio et sans gluten aussi !

Les humains ont le sans gluten, les animaux le sans céréale. Le business des nourritures pour animaux se porte très bien, trois milliards d'euros dans l'Hexagone en 2018. On trouve même des croquettes végétariennes pour chien. Le Made in France et le bio commencent aussi à se développer. De nombreux Français exigent la même qualité dans leurs assiettes que dans la gamelle de leur animal, quitte à y mettre le prix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.