Crossfit, l'anti salle de sport

Ici, il n'y a pas de miroir, ni de tapis de course à la pointe de la technologie. Le décor est sommaire, et surtout un langage incompréhensible pour les néofits. Vous êtes dans une salle de crossfit. Cette activité physique, venue des États-Unis aux débuts des années 2010, a survécu à la pandémie et compte aujourd'hui plus de 200 000 pratiquants. Séverine s'est inscrite en 2021. Depuis, elle est accro. Pour ce nouvel adhérant, les salles de sport traditionnelles, c'est fini. Encadré par des professionnels, il va pouvoir enchaîner des parcours, des ateliers et découvrir des centaines d'exercices différents pour travailler l'ensemble de son corps, comme les stars de la discipline sur les réseaux sociaux. Bien aidé par les influenceurs, le crossfit est devenu incontournable en dix ans. Des championnats du monde de crossfit sont même organisés. Certains athlètes sont suivis par des millions de personnes. Le crossfit se démocratise jusque dans la rue, à condition de ne pas craindre le froid. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, A. Mersi