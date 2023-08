CRS des Alpes : les secouristes de l’extrême

Ils n'hésiteront pas à venir vous chercher malgré les risques, les CRS des Alpes, une unité à part de la police. Son champ d’action, c’est la montagne, sa splendeur et ses dangers. Depuis leur poste à l’Alpe d’Huez, les secouristes se tiennent prêts. L’été est une période très chargée, car la montagne attire toujours plus de monde. Après une matinée calme, ils reçoivent des informations pour leur première intervention de la journée. En revanche, il est impossible de savoir précisément où se trouve la victime. Il va falloir s’adapter, comme souvent. Aujourd'hui, les nuages sont bas. Il est difficile d’identifier la victime depuis le ciel. Et le pilote a une visibilité très réduite. Les deux secouristes et le médecin sont finalement déposés au pied de la station. Les derniers mètres se font à pied. En moins de 30 minutes à peine, après le décollage, la victime est prise en charge. Une intervention pour une fracture, dans des conditions météo très compliquées, c’est un classique pour ces secouristes. TF1 | Reportage p. Corrieu, B. Sisco, A. Pocry