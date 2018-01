Crue à Paris : le niveau de la Seine atteint 5,86 mètres

Le niveau de la Seine continue d'augmenter. L'eau monte d'environ un centimètre toutes les quatre heures. Même si le pic de la crue est attendu dans les heures qui viennent, les habitants doivent encore prendre leur mal en patience. Et pour cause, l'eau ne va pas disparaître immédiatement. En effet, la décrue devrait durer entre cinq et six jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.