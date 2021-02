Crue de la Garonne : la solidarité en barque

Depuis deux jours, le ravitaillement se fait par bateau. Mais dans des champs, avec plus d'un mètre d'eaux, il est parfois difficile de trouver sa route. Après dix minutes de recherche, une maison à ravitailler a été repérée. Dominique Turbet Delof, maire de Puybarban (Gironde), un des sinistrés, vit dans un îlot. Sa famille a été mise à l'abri. Lui, est resté pour ses animaux : un cochon et des poules, installées à l'étage dans la chambre d'ami. À dix kilomètres de là, en direction de Bourdelles, également inaccessible par la route, un père et son fils font des allez-retours ce samedi matin. La nourriture et l'eau potable vont être répartis. Et surtout, dans toutes le maisons, chacun s'entraide pour le nettoyage. Si la route devra être praticable d'ici lundi, il faudrait par contre plusieurs semaines pour réparer les dégâts de cette semaine.