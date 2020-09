Crue du Gardon : évacuations en cours

À Pont d'Hérault, la violence de l'eau est impressionnante et la crue exceptionnelle. Le niveau du Gardon est monté à plus de six mètres dans la journée. C'est la conséquence des pluies diluviennes tombées un peu plus haut sur les reliefs des Cévennes. Des torrents d'eaux qui ont coupé des routes. Plus de 300 pompiers sont mobilisés pour mettre en sécurité près de 200 personnes sur la commune toute proche de Saint-Jean-du-Gard.