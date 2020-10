Crues dans la vallée de la Roya : les secouristes héliportés dans les zones inaccessibles

Après la vallée de Vésubie, les secouristes concentrent désormais leurs recherches dans celle de la Roya. Ce dimanche matin, des pompiers spécialisés dans les secours nautiques en milieu périlleux ont été héliportés dans les secteurs inaccessibles par la route de la vallée. Leurs missions principales : aller au contact des habitations isolées, des véhicules emportés par les coulées d'eau ou de boue, lever les doutes et faire un point précis de la situation dans les zones inaccessibles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.