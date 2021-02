Crues : des habitations inondées à Cognac

Plus de 30 centimètres d'eau sont entrés dans la maison d'une habitante de Charente. Tous les meubles ont été rehaussés sur des parpaings, mais il est difficile de vivre dans ces conditions. "L'eau est sale, cela sent mauvais. Il fait froid, on n'a pas de chauffage", se plaint-elle. À l'extérieur, il faut un certain équilibre pour se déplacer. Chacun a tenté de se protéger comme il peut. Chez un couple, la rapidité de la crue a étonné. Ils ont affirmé que l'eau montait les autres années, mais n'atteignait pas leur maison. Au vu de la situation, une barque a été installée pour ramener leur fille jusqu'à la route. D'autres ont souhaité partir et déménager. La municipalité a prévu un centre d'hébergement. Pour l'instant, personne n'a été pris en charge. Selon Brigitte Desuché, bénévole à la Croix-Rouge française, beaucoup sont partis chez leurs familles ou leurs amis. Si l'eau commence à remonter, tout est prêt pour faire face à la situation.