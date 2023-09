Cueillette des champignons : deux fois plus d'intoxications

Le père de famille que nous avons rencontré, le sait, la cueillette de champignons n'est pas sans danger. Pour différencier les champignons comestibles des champignons toxiques, lui se fit à un livre. Mais de plus en plus des cueilleurs amateurs utilisent des applications de reconnaissance de champignons, basées sur une photo. Yves Pagnat, pharmacien et mycologue, met en garde contre ses applications, "pas assez fiables", selon lui et regrette que le passage en pharmacie ne soit plus toujours un réflexe. Il nous fait part de la différence entre deux variétés de champignons, bien qu'ils se ressemblent, ne sont pas strictement identiques. Et les exemples de faux amis sont nombreux. Cela entraîne des confusions et donc une augmentation considérable du nombre d'intoxications. Au total 250, rien qu'au mois d'août et c'est deux fois plus que l'an dernier, à la même période. Le centre Antipoison de l'hôpital Lariboisière Fernand-Widal (AP-HP) à Paris, a connu un pic d'appel ces dernières semaines par des personnes intoxiquées, pas assez prudentes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, T. Vartananian, M. Poujol