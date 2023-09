Cueillette des champignons : les intoxications ont doublé

Pierre l'avoue, il n'est pas un spécialiste de la cueillette des champignons. N'empêche qu'il commence à avoir l'habitude, et surtout, il prend toutes les précautions. Pour un cèpe par exemple, il n'y a pas de doute, il est comestible. Mais pour les autres, il vaut mieux en être sûr. Pour ce faire, il faut se rendre en pharmacie pour demander l'avis d'un œil expert. Dans un autre panier, des champignons toxiques ont été confondus avec des girolles. "Ce qu'on conseille, c'est de ne pas les mélanger. Comme ça, nous, quand ils viennent nous voir avec leur panier, on trie. S'il y en a un qui n'est pas bon dans le lot, on jette tout", explique Alexandra Lepoil, pharmacienne. Il est difficile de distinguer un champignon d'un autre. Par rapport à l'année dernière dans l'Hexagone, le nombre d'intoxication a doublé. La raison principale est l'utilisation d'applications pas toujours précises. Dernier conseil, pour apprendre à reconnaître un champignon, mieux vaut commencer par une sortie en forêt, encadrée par des spécialistes. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby