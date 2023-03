Cueillette : l'amour est un bouquet de violettes

Des pétales timidement courbées. La violette, discrète et parfumée, symbolise l'amour caché. Tous les jours, pour la cueillir, Jérôme Coche y met lui aussi beaucoup de cœur. Pour la ramasser, pas besoin de se pencher. Ici, la violette pousse hors-sol dans des grands sacs blancs, une technique qui a permis à Jérôme de multiplier par quatre sa production. Fragile à cultiver, difficile à transporter, ils sont peu nombreux à produire cette fleur délicate. À Tourrettes-sur-Loup, au siècle dernier, 40 producteurs vivaient de cette culture. Jérôme est l'un des derniers. "C'est toute mon enfance et mon projet de vie. Et justement, le défi, c'est de pouvoir la faire perdurer", lance-t-il. C'est une fleur au parfum élégant, qui évoque des souvenirs aux habitants de Tourrettes. Aujourd'hui, Jérôme récolte les fleurs pour la fête des violettes, qui attire plusieurs milliers de visiteurs chaque année. C'est sa sœur, Florence, qui confectionne les bouquets, vendus deux euros. C'est un bouquet qui a le parfum de la rareté, car la violette se retrouve surtout dans les confiseries, et parfois même, dans la cuisine des grands chefs inspirés comme Stéphane Furlan. Des recettes qui ont déjà conquis le palais de sa clientèle. C'est un autre moyen de déclarer son amour, même aux plus gourmands. TF1 | Reportage L. Baqué, F. Mignard