Cuisine et érotisme : l'étonnante tendance du "food porn" aux Etats-Unis

Certains d’entre vous se souviennent sûrement de ces émissions culinaires entrées dans l’histoire de la télévision. Très pédagogique, leur objectif a toujours été clair : permettre aux téléspectateurs de reproduire les recettes chez lui à la maison. Rien à voir avec ces vidéos courtes, très rythmées, que l’on observe de plus en plus sur les réseaux sociaux, où l'esthétisme compte désormais plus que la recette, où même un poivron semble évoquer la sensualité. Ils ont débarqué il y a quelques mois et, désormais, leurs fans se comptent en millions. Des influenceurs cuisinent tout en étant sexy. La recette est simple : un peu de cuisine, et beaucoup de tablettes de chocolat, saupoudrées de gestes suggestifs voire libidineux. Des vidéos courtes, très rythmées, qui suscitent des commentaires dans la même veine. Si certaines femmes essaient de percer sur ce créneau de la cuisine érotique, il s’agit avant tout d’hommes. Le plus célèbre d’entre eux : Cedrik Lorenzen. C'est un Suisse-Australien de 31 ans, diplômé d’une prestigieuse école hôtelière. TF1 | A. De Precigout, S. Roland