Cuisses de grenouilles : elles reviennent en force dans nos assiettes

En persillade, tout juste poêlées. Alors que les grenouilles se mangeaient traditionnellement dans les ginguettes, elles sont devenues un produit de luxe aujourd'hui. Dans la Drôme, Patrice François a créé le premier élevage de grenouilles d'Europe en 2010. De la reproduction à l'abattage, il contrôle toute la chaîne. Aujourd'hui, 98% des grenouilles consommées viennent de Turquie ou d'Asie. Dans l'Hexagone, la pêche commerciale de cette espèce protégée est interdite. Pour élever une grenouille, il faut compter un an. Ici, l'eau est filtrée en continue, la température est maintenue à 25 degrés et la nourriture est composée de farine de poisson. Chaque année, il produit six tonnes de cuisses de grenouilles et fournit les meilleures tables françaises. Une entrée à base de cuisse de grenouilles est proposée au prix de 89 euros. En salle, ce couple déguste des grenouilles pour la première fois. "C'est une super expérience", "je ne m'attendais pas à un goût aussi doux, je recommande vivement", nous livrent-ils. Les Français sont les plus grands consommateurs de grenouilles en Europe, avec plus de 4 000 tonnes chaque année. T F1 | Reportage S. Agi, J. Chaize