Cuivre de l'Atacama : la mine géante

Au beau milieu du désert le plus aride du monde, nous croisons un train dont les wagons semblent ne jamais finir de passer. Ils transportent la richesse des sous-sols d’Atacama. Des montagnes façonnées par l’homme s’élèvent sur plus de 500 kilomètres, de gigantesques mines de cuivre. À Chuquicamata, la plus grande de toutes, un monde de démesures où l’homme devient minuscule. La mine fonctionne sept jours sur sept. L’industrie est une fierté nationale. Le Chili fournit 30% du cuivre mondial. C’est la première source de richesse du pays. “Les mines de la région et leurs milliers de salariés ont permis le développement de villes entières en plein milieu du désert”. Le cuivre fait vivre une famille sur dix au Chili. Une industrie qui semble encore promise à un bel avenir car pour construire nos immeubles, nos voitures, et pour fabriquer nos câbles électriques, le pays dispose dans ce désert de 200 ans de réserve. T F1 | Reportage Y. Hentgen, B. Hacala