Cuivre : les voleurs s'attaquent aux gouttières des églises

Sectionné, arraché, il y a une semaine, les gouttières de l'église de Saint-Jean-d'Illac (Gironde) ont été dérobées. "Très vraisemblablement pour le fait que ce sont des métaux de valeurs. La plupart sont en cuivre", affirme Père Jean-Jacques Duten. Ce prêtre vient de constater les dégâts. "Il y a à la fois de la colère puis une frustration, également", poursuit le curé. Ce vol est loin d'être un cas isolé. En Gironde, une quinzaine de communes sont concernées. Les préjudices sont importants. Au moins 10 000 euros pour réparer la descente d'eau de l'église de Sainte-Eulalie (Gironde). "Ça fait mal au cœur parce qu'on est en train de restaurer cette église. On a du mal à avoir du budget pour le faire. Il ne faut pas qu'on tarde parce que l'eau ruisselle sur la façade et derrière des peintures du XVIIIe. L'humidité rentre dans le bâtiment", déplore Hubert Laporte, le maire du village. Certaines gouttières ont même été volées en plein jour. Le mode opératoire des pilleurs se fait passer pour de faux agents municipaux ou des ouvriers. Les forces de l'ordre appellent à la plus grande vigilance. "Ils vont prétendre qu'une entreprise mandatée par la commune pour entretenir l'église ou le bâtiment. Alors, il faut regarder bien les véhicules et les gilets. Toute entreprise qui travaille que soit pour une maire ou en général a un gilet floqué au nom de l'entreprise", prévient Lieutenant-colonel Jérôme Malgras, commandant de compagnie de la gendarmerie nationale Mérignac (Gironde). Trois individus ont été interpellés par la gendarmerie. L'enquête devra déterminer leur implication dans les différentes affaires. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Brousseau