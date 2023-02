Cultiver dans l'espace : bientôt une réalité !

On nous a donné rendez-vous dans un hangar, avec la promesse d’y découvrir une technologie révolutionnaire, capable de mettre à mal toutes nos idées reçues quant à l’agriculture. Sous la serre de 60 mètres carrés, sans engrais, sans lumière du jour, les ingénieurs arrivent à faire pousser à peu près n’importe quelle plante ou légume. Grâce à des lampes à UV et un système de goutte à goutte, vanille, fruit de la passion et autres exotiques, poussent jusqu'à dix fois plus vite dans cette serre que dans la nature. Cette technologie a été conçue dans un but précis, c’est de créer la première ferme spatiale. On voit dans les images sa version miniature. Elle permet aux astronautes, lors d’une mission longue, d’être en parfaite autonomie alimentaire. Nourrir ceux qui partent dans l’espace, c’est aussi l’objectif d’une autre technologie, une étagère modulable, spécialement pensée pour la Station spatiale internationale. Dans laquelle on peut faire pousser des salades, du maïs, élever des insectes en apesanteur. Il s’agit d’une commande de la NASA. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou