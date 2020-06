Curieux et créatifs : le 3e âge des artistes

La curiosité serait le meilleur antidote au temps qui passe. Les 80 pensionnaires d'une maison de retraite, unique en France, nous ont révélé ce secret. La Maison nationale des artistes à Nogent-sur-Marne a été fondée pour accueillir des réalisateurs, des pianistes, des dessinateurs ou encore des peintres. Pour eux, la vie est encore et toujours tournée vers l'art.