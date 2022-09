Cyberattaque à l'hôpital : des informations confidentielles divulguées

Les hackers ont divulgué sur leur site des centaines de données sensibles. Selon l’hôpital de Corbeil-Essonnes, elles concernent les patients et les soignants. On y trouve des numéros de sécurité sociale, et des comptes-rendus d’analyse. La cyberattaque a fait des dégâts. Un mois après, certains services tournent encore au ralenti selon les patients. Que contiennent vraiment les fichiers publiés ? Pour le savoir, nous avons sollicité un hacker. Clément est ingénieur en cybersécurité. Seuls des initiés comme lui peuvent accéder à des documents sur le Darknet. En quelques clics, on constate l’ampleur du piratage. Mise entre de mauvaises mains, ces données pourraient être monnayées pour monter de nouvelles attaques ciblées. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Les hackers ont revu leur rançon à la baisse de dix à deux millions de dollars pour effacer les données. En France, 700 hôpitaux ont été victimes d’une cyberattaque, c’est deux fois plus que l’an dernier. TF1 | Reportage H. Despatureaux, M. Monnier, D. Piereschi