Cyberattaque : quand les hackers protègent les entreprises

Les cyberattaques font de plus en plus de dégâts. Dans une usine, elles peuvent paralyser les machines et stopper l’activité. C’est là qu’entrent en jeu les hackers éthiques. Leur rôle est d’avertir les entreprises des éventuelles failles. En effet, les entreprises leur demandent de tester leurs systèmes informatiques. Ils sont rémunérés s’ils trouvent des brèches. Un peu comme des chasseurs de primes. Dans un hôpital, une panne informatique peut mettre la vie des patients en danger. Quelle que soit l’entreprise, la fuite de données personnelles coûte cher. Ce qui a fait que le marché de la chasse à la prime a doublé en un an. Dans la start-up Yogosha à Paris, on met en lien les hackers éthiques et les entreprises. Pour tester les défenses informatiques des entreprises, un hacker éthique a accepté de nous dévoiler ses secrets. Avant de s’infiltrer physiquement dans une société, Nathan fait du repérage. La pause du midi est l’un de ses moments favoris. Selon lui, cela permet de voir comment les gens entrent et sortent du bureau. Avec ses techniques, il s’est déjà introduit dans une dizaine de locaux. La suite dans le reportage ci-dessus.