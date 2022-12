Cyberattaque : un nouvel hôpital paralysé

Il n'y a plus d'écran ni de réseau, depuis samedi soir, l'hôpital André-Mignot au Chesnay est victime d'une cyberattaque. Immédiatement, des patients ont été transférés vers d'autres établissements dont trois nourrissons et trois adultes. L'urgence a été fermée et l'hôpital fonctionne en mode dégradé. Tous les moyens de communication informatique sont à laisser pour le moment et le personnel hospitalier doit communiquer à l'ancienne, comme le précise Richard Delepierre, maire (Modem) du Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), co-président du Conseil de surveillance de l'hôpital André-Mignot. Tous les patients sont en sécurité. Mais il est difficile de se passer d'informatique surtout dans les services comme les urgences ou la maternité qui demandent beaucoup de communication. Une plainte a été déposée ce dimanche après-midi. Verdun en avril, Corbeil-Essonnes en août... Les cyberattaques d'hôpitaux deviennent de plus en plus fréquentes. "Les ressources en cybersécurité coûtent très cher. Et les hôpitaux n'ont pas toujours le moyen de s'en procurer. La cybersécurité nécessite aussi un effort constant de maintenance et de mise à jour", explique Aline Barthélémy, consultant senior en cybersécurité (Enova). Les pirates pourraient être ceux qui avaient attaqué l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Selon nos informations, une rançon a été demandée. Le montant reste confidentiel. L'enquête, elle, a été confiée à la police judiciaire. TF1 | Reportage L. Kebdani, Q. Trigodet