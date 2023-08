Cyberattaques : les PME désarmées face aux pirates

Jean Létot gère une petite entreprise de déménagement avec seulement deux salariés. Il y a un mois, un faux mail a été envoyé à ses clients. Son entreprise est victime d'une cyberattaque. Des hackers tentent de soutirer de l'argent à ses clients. Les pirates se sont ensuite fait passer pour un artisan. Ils réclament à Jean 1 500 euros pour des travaux. Il s'exécute et réalise son erreur trop tard. Au total, le piratage lui aura coûté 5 000 euros. À Bégrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire), Aurélie Pineau, gérante du Jardin de la Comtée, a elle aussi été victime d'une cyberattaque. La méthode est la même, son adresse mail a été piratée et les hackers ont réussi à lui soutirer 26 000 euros. Après une cyberattaque, les PME ont du mal à se relever. Un cas sur deux, en moyenne, finit par mettre la clef sous la porte. À la gendarmerie de Caen (Calvados), une cellule de prévention des risques de cyberattaque a été créée. Pour l'adjudant Olivier Coutant, qui est chargé de la cellule, ces entreprises sont de plus en plus la cible des hackers. "90 % des attaques dans une entreprise sont dues à un collaborateur qui a cliqué malencontreusement sur un mail.", dit-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Stiti, G. Thorel