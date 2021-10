Cyclisme : Paris-Roubaix, l'Enfer du Nord au féminin

Il suffit de s'attarder sur leurs visages, sur leurs maillots, pour comprendre à quel point l'effort a été intense. Du sang parfois, de la boue partout, la ligne d'arrivée franchie, certaines craquent, d'émotion ou de douleur, souvent les deux. Pour cette première édition féminine, Paris-Roubaix aura été fidèle à sa réputation. C'était bien l'enfer du Nord sur les pavés trempés par la pluie. Les chutes sont spectaculaires. Le public était impressionné. "Elles sont super courageuses, vu le temps en plus. C'est incroyable ce qu'elles font", lâche l'une d'elles, surprise. Hors de question de louper cette première pour cette famille venue exprès de Calais, d'autant que le papa voulait passer un message à ses deux filles. "C'est juste pour leur montrer que tout est possible. J'essaie de les pousser à faire du vélo et du sport. Les filles peuvent aussi faire des grandes courses comme le Paris-Roubaix". L'arrivée d'une édition féminine sonne pour beaucoup de spectateurs comme une évidence. Ils ont, par exemple, assisté à des ralentis spectaculaires comme cette glissade maîtrisée de l'artiste du jour Elizabeth Deignan. La Britannique s'est imposée après une échappée de 82 km. Une victoire historique pour elle, pour son équipe et pour l'ensemble du cyclisme féminin.