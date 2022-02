Cyclone : plus de 50 000 sinistrés à Madagascar

Il fallait s'y attendre. La plupart des maisons faites de tôles et de bois n'ont pas tenu face à la violence du vent. La ville de Mananjary, à l'Est du pays, est l'une des plus touchées par le cyclone. Les habitants implorent l'Etat de les secourir, mais pour les secours, l'accès à ces zones est particulièrement difficile. Pour résumer, tout le monde est sinistré. "C'est le chaos total", résume Maurice Lucien Randriarison, gouverneur de la région Vatovavy. Le cyclone Batsirai a touché terre samedi soir à toute vitesse. Puis dans la nuit, il a traversé le pays vers l'Ouest. Son intensité s'est depuis affaiblie. Au plus fort de la tempête, des rafales à 200 km/h ont été enregistrés. Après le vent, les inondations. Plusieurs communes n'ont plus d'électricité ni d'eau potable. Depuis hier, des dizaines de milliers de Malgaches tentent de trouver refuge dans des centres mis en place par les autorités. Dans la capitale, 2 000 personnes s'entassent dans des conditions précaires. Les humanitaires font ce qu'ils peuvent pour leur venir en aide. Plusieurs ONG ont également prévu de livrer des stocks de nourriture pour les sinistrés. Il y a encore de quoi tenir quelques jours, mais le temps presse. TF1 | Reportage P. Corrieu, I. Bornacin