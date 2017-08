D'importants renforts policiers pour éviter l'installation d'un nouveau camp sauvage Porte de la Chapelle  

Une semaine après le démantèlement du camp sauvage de Porte de la Chapelle. Une vingtaine de gymnases ont été réquisitionnés temporairement par la préfecture pour héberger les migrants. Des expulsions sont prévues pour une partie des 2500 d'entre eux et entre 70 et 100 nouveaux arrivants rejoignent la capitale chaque jour. Pour Emmaüs, il faudrait davantage de structures d’hébergement, avec des chambres, une prise en charge médicale et un accompagnement dans les démarches administratives plutôt qu'un simple hébergement temporaire en gymnase.