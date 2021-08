Daech en Afghanistan : l'état des forces

48 heures après l'attentat devant l'aéroport de Kaboul, leur nom est sur toutes les lèvres. Les soldats de l'état islamique, pourtant discrets ces dernières semaines, tentent d'étendre leur influence sur le pays. Selon les derniers rapports, Daech peut s'appuyer sur 1 500 à 2 200 combattants dans le pays. Et parmi eux, certains soldats afghans, déçus des talibans et passés chez l'ennemi. Des défections qui risquent de se multiplier dans les prochaines semaines. À sa création en 2015, sept branches de Daech était active dans la province historique de Khorasan, à cheval entre l'Iran et une partie de l'Asie centrale. Mais très vite, son champ d'action se réduit le long de la frontière avec le Pakistan. L'état islamique ne peut désormais compter que sur ses quelques zones d'activités à l'est de la capitale, ainsi que sur quelques cellules dormantes un peu partout pour adapter leur mode d'action. Depuis trois ans, les attaques visent d'abord en premier lieu les villes. Des attentats sanglants grâce à des voitures piégées ou des ceintures d'explosifs comme dans cette salle de mariage en 2019. À chaque fois, l'objectif est clair : faire un maximum de victimes civiles pour déstabiliser le pouvoir en place. Depuis le mois de janvier, pas moins de 216 attaques ont été recensées en Afghanistan. Un chiffre tragique multiplié par six par rapport à l'année précédente.