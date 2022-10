Dakota : le rassemblement des bisons

Les bisons lovés dans les collines des Blacks Hills vivent leurs derniers moments de liberté et de quiétudes. Ils savent qu'ils seront bientôt dérangés. Une circulation difficile est à prévoir dans une route du Dakota du Sud. Car malgré le vent glacial, 20 000 spectateurs viennent assister à ce spectacle. En attendant que les bisons soient rassemblés dans leur enclos, ce sont les spectateurs qui sont parqués pour éviter les risques. Mesurant 1m80 de haut, une tonne, une pointe de vitesse à 60 km/h, le bison reste un animal sauvage et donc par essence, dangereux. La cinquantaine de cow-boys et cow-girls mobilisés entourent les animaux dans un balai rythmé et virevoltant dans ce parc qui servit de décor au film "Danse avec les loups". Le bison, tout un pan de l'histoire états-unienne. Les Sioux l'utilisaient à la fois comme nourriture et pour confectionner quelques canoës, vêtements ou abris. C'est tout cela qui est célébré dans ce lieu. Mais cette randonnée entre les murs de poussière et le bruit des sabots porte aussi un intérêt scientifique. Car il s'agit de l'un des plus anciens troupeaux du pays, les uns des plus purs aussi. Alors chaque année à l'automne, il est choyé. Les 1 500 bisons de ce parc sont rassemblés pour être comptés, soigner, vacciner et surtout préserver. Car l'espèce était menacée d'extinction. Ils étaient mille à la fin 19e siècle, près d'un million en ce moment. Car certains bisons, 500 environ, seront vendus aux enchères à des ranchs ou des parcs pour éviter une surpopulation et pour que ceux qui repartiront paître aient suffisamment d'herbes. Quant aux cow-boys, ils ont droit un peu de repos après quatre journées intenses à rassembler tout le troupeau dans ces prairies immenses. À l'instar de Bob Lantis, le doyen, 87 ans, qui vient de participer à son 53e rassemblement. La journée se termine. Les mille bisons seront rendus à la nature dans quelques jours à ces paysages de western, à cette Amérique d'un autre temps. TF1 | Reportage A. Monnier, B. Fenwick, M. Derrien