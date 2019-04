Notre-Dame : certaines communes reviennent sur leur promesse de don

Onze jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les dons pour la reconstruction de la cathédrale affluent. Les promesses avoisinent le milliard d'euros. Deux communes du Nord, qui avaient promis de donner, viennent de se raviser. Les habitants préfèrent que le budget soit consacré à leur région. À Marck dans le Pas-de-Calais, les élus ont organisé une consultation en ligne, et le verdict est sans appel, c'est "non" à 94%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.