Notre-Dame de Paris : les chefs-d’œuvre mis à l'abri

Chaque jour, de nouvelles expertises sont menées à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Selon la conservatrice générale du patrimoine, aucun tableau présent dans le monument n'a été endommagé par l'incendie. Il ne reste plus à l'intérieur que quatre œuvres d'art encore inaccessibles pour des raisons de sécurité. Elles devraient être sorties et mises à l'abri au Louvre dans les prochains jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.