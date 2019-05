Notre-Dame fermée : quel itinéraire pour les touristes ?

À Paris, la reconstruction de Notre-Dame va prendre des années. Désormais, c'est derrière une barrière de sécurité que la cathédrale offre son joyau gothique aux curieux. Elle était pourtant le monument le plus visité de notre capitale, avec 14 millions de touristes par an. Sa fermeture a-t-elle déjà eu un impact sur le tourisme ? Quelles sont les alternatives proposées aux visiteurs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.