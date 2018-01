Notre-Dame-des-Landes : dans quel état d'esprit sont les zadistes ?

Après des années de feuilleton judiciaire, le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes connaîtra bientôt son épilogue. En effet, le gouvernement doit prendre sa décision d’abandonner ou non le projet d’ici fin janvier. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place samedi pour "voir et écouter". Dans quel état d’esprit sont les Zadistes, qui occupent la zone sur laquelle doit être construit le futur aéroport ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.